Ryan Babel: "Yavaş yavaş geliyorum"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Neftçi Bakü maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Ryan Babel: 'Yavaş yavaş geliyorum'
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17 Eylül 2020 22:40
Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçında ilk 11'de görev alan ve 83 dakika sahada kalan Ryan Babel, mücadele sonrasında açıklama yaptı.

Eski formunu yakalamaya başladığını söyleyen Babel, "Uzun süre sonra ilk maçıma çıktım, bunun için minnettarım. Yavaş yavaş olsa da geliyorum. Takım olarak iyi iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sezonun 2. yarısında Ajax'a kiraladığı Babel, Hollanda Ligi'nin iptal olması sonrasında uzun süre forma giyememişti.



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