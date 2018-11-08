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Ryan Babel: ''Yapabileceğimiz tek şey 2'de 2''

Beşiktaş'ın Genk ile 1-1 berabere kaldığı maçta forvet pozisyonunda görev alan Ryan Babel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ryan Babel: ''Yapabileceğimiz tek şey 2'de 2''
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08 Kasım 2018 23:09
UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Ryan Babel, maçın ardından konuştu.

Ryan Babel'in Genk değerlendirmesi şöyle;

''BİRAZ DAHA ŞANS OLSA...''

Bugün İstanbul'daki maça göre çok daha iyiydik. Biraz daha şans yanımızda olsa 1-2 gol daha atabilirdik. Ne yazık ki son dakikalarda yediğimiz golle galibiyeti kaçırdık.

''YAPACAK BAŞKA ŞEY YOK''

Şu andan itibaren yapabileceğimiz şey, kalan 2 maçımızı da kazanarak diğer sonuçları beklemek. Yapabilecek başka bir şey yok.

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