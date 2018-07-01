  •  
    Tarık Çamdal için flaş sözler: "Transferi..."
  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Ryan Babel ve Gary Medel, Beşiktaş'ın Slovakya kampına katıldı

Beşiktaş, Slovakya'daki kampına devam ederken Ryan Babel ve Gary Medel kampa katıldı.

Kaynak: AA
Ryan Babel ve Gary Medel, Beşiktaş'ın Slovakya kampına katıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2018 22:09
Beşiktaş Futbol Takımı, Slovakya kampında çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Bratislava yakınlarındaki Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve kondisyon çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte iki oyuncu daha kampa dahil oldu. Gökhan Töre'nin sabah idmanında çalışmalara katılmasının ardından, akşam antrenmanında ise Ryan Babel ile Gary Medel takımdaki yerlerini aldı.

Bu arada, çevre ülkelerden gelen bir grup Beşiktaş taraftarı da antrenmanı izledi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için