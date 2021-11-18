Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, Ryan Babel transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Galatasaraylı oyuncu Ryan Babel ve Konyaspor ile ilgili çıkan transfer iddialarına cevap veren başkan Fatih Özgökçen, "Bu iddiayı ben de basından duydum" dedi.



Yeşil-beyazlıların başkanı "Ryan Babel ile alakalı durumu ben basından öğrendim. Bizim ne öyle bir girişimimiz var ne de öyle bir transfer amacımız, hedefimiz var. Ryan Babel'i belki Konyaspor'a yakıştıranlar olmuştur ama bizim öyle bir düşüncemiz yok net bir şekilde." ifadelerini kullandı.



Ryan Babel'in sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek.







