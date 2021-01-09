Ryan Babel, sosyal medyada atıştı: "2 sene beklemek zorundasın!"

Galatasaray'da Ryan Babel, geleceği hakkında açık konuştu. Babel, sosyal medya üzerinden bir taraftarın "Umarım Florya'ya gittiğimde orada olmazsın." yazması üzerine "Bunun için 2 sene beklemek zorundasın korkak herif!" yanıtı verdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Ryan Babel, sosyal medyada atıştı: '2 sene beklemek zorundasın!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2021 10:28
Galatasaray'da sosyal medya kullanımı ile sık sık gündeme gelen Ryan Babel, bu kez de bir Sarı-Kırmızılı taraftarla tartıştı. Babel, sosyal medya üzerinden bir taraftarın "Umarım Florya'ya gittiğimde artık orada olmazsın." yazması üzerine, "Bunun için 2 sene beklemek zorundasın korkak herif!" yanıtı verdi. 34 yaşındaki Hollandalı, 2019 yılında Galatasaray'a Fulham'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Babel'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor.

YA HOLLANDA YA DA FRANSA

Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor. Teknik Direkör Fatih Terim, Babel'in gönderilmesine sıcak bakıyor. Fransa ve Hollanda'da bazı takımlar deneyimli isimle yakından ilgileniyor. Kısa süre içinde Babel konusunun netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs geçiren ve bu nedenle tam 12 kilo veren Hollandalı yıldız, bu sezon 12 resmi maçta 674 dakika sahada kaldı. Babel bu süre içinde 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için