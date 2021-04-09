Ryan Babel, şarkısına klip çekti ve yayınladı!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, hazırladığı ilk albümünden bir şarkıya klip çekti ve yayınladı.



Klipte ünlü fenomen Selma Omari'ye yer veren ve bir rap şarkısı yapan Ryan Babel, "Bu müziği yapmak bana ilham veriyor" dedi.



Albümünde 8 parça bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Adje ve Cho gibi sanatçılarla da ortak olarak çalıştığını açıkladı.



İşte Ryan Babel'in yeni şarkısı...



