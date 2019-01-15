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Ryan Babel, resmen Fulham'da!

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Beşiktaş'tan Ryan Babel'i transfer ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Ryan Babel, resmen Fulham'da!
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15 Ocak 2019 21:04
Premier Lig takımlarından Fulham, Beşiktaş'tan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ''Futbolcumuz Ryan Babel'in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' sözlerine yer verildi.

''OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''

Fulham'da 12 numaralı formayı giyecek olan 32 yaşındaki futbolcu, ''Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Fulham'ın ayağa kalkacağından eminim. Zaten ben de bunun için buradayım. Oynamak için sabırsızlanıyorum.'' şeklinde konuştu.





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