Ryan Babel: "PSV eşleşmesi zor olacak"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven eşleşmesi hakkında konuştu

Haber; Sporx.com
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Ryan Babel: 'PSV eşleşmesi zor olacak'
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16 Haziran 2021 15:04
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven eşleşmesini değerlendirdi. İşte Babel'in sözleri...

SEZON HAZIRLIKLARI

"Yeni bir hocamız olacak ya da mevcut hocamızla devam edeceğiz ancak bizim bir takım inşa etmemiz lazım. Bunun için de birkaç haftamız var. Önümüzdeki haftalarda önemli bir maçımız var, buna iyi hazırlanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor."

PSV İYİ BİR TAKIM

"PSV iyi bir takım, hep kupalar için mücadele eden bir takım. Bizim için zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Geçen seneye göre değişiklikler oldu, hocaları değişti. Farklı bir mentalitede olacaklar. Genç oyuncuları fazla, oynamak isteyeceklerdir. Bizim de iyi hazırlanmamız gerekiyor."

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HAKKINDA?

"Galler karşısında Türkiye'ye iyi dileklerimi armağan ediyorum. Orada Galatasaray'dan takım arkadaşlarım var, sahaya çıkıp kendilerini göstermeleri gerekiyor"


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