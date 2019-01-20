İngiltere Premier Lig'de 23. hafta maçında son sıralarda yer alan Fulham ile Tottenham karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Fulham'ın tek golü 17. dakikada Fernando Llorente'nin ters vuruşuyla geldi. Tottenham'ın gollerini 51. dakikada Dele Alli ve 90+3. dakikada 90+3'te Harry Winks kaydetti. Harry Winks'in golünde asisti Beşitkaş ile adıgeçen Kevin N'Koudou yaptı.Fulham'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği Ryan Babel maça 11'de başladı. Maçın başında yakaladığı önemli gol pozisyonunda Hugo Lloris'e takılan Ryan Babel, 55. dakikada yerini Ryan Sessegnon'a bıraktı. Fulham'ın sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettiği Fabri ise maç kadrosuna yer almadı.Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 51'e yükseltti. Fuklham 13 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Fulham, Brighton & Hove Albion'ı ağırlayacak. Tottenham'ın rakibi ise Watford olacak.