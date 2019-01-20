Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel çarpıcı açıklamalar yaptı.
"BİTMEMİŞ BİR İŞ"
Prmier Lig'e geri döndüğü için memnun olduğunu dile getiren Babel, "Kariyerimde çok şey yaptığımı hissediyorum ancak bir parçam hep Premier Lig'de daha bitmemiş bir işim olduğunu düşünüyor. Benim için güzel bir meydan okuma olacak. Bu şansımı iyi kullanmak istiyorum" dedi.
"POTANSİYELİMİ GÖSTEREMEDİM"
Liverpool'da forma giydiği dönemler hakkında konuşan Ryan Babel, "Liverpool'da birçok sebepten ötürü potansiyelimi gösteremedim. Çok gençtim. Belki 1-2 yıl daha Hollanda'da kalmalıydım. Ailemle birlikte yaşıyordum ve ilk defa ülke dışına çıktım. Birçok şey farklıydı" ifadelerini kullandı.
"İNGİLİZ FUTBOLUNDA ZORLANDIM"
İngiliz futboluna uyum sağlamakta zorlandığına vurgu yapan Hollandalı futbolcu, "İngiliz futbolunu öğrenmekte zorlandım. Ajax'ta 4-3-3 oynuyorduk ve savunma yapmam gerekmiyordu. Ancak İngiltere'de yapmak zorundaydım. Özellikle ilk yılımda bununla mücadele ettim. Bunu nasıl yapacağımı öğretmediler. Belki de bu yüzden sürekli oynamıyordum" diye konuştu.
"DÜNYAYI KEŞFETMEK HOŞUMA GİDİYOR"
Premier Lig'de mücadele etmek için hazır olduğunu belirten Babel, "10 yıl öncesine göre çok daha fazla hayat ve futbol tecrübesine sahibim. Herkes gibi klişeleşmiş karar almıyorum. Dünyayı keşfetmek hoşuma gidiyor. Bulunduğum her yerden bir şeyler öğrendim. Oynumu daha iyi hale getirmek için kullanabileceğim şeyler kazandım." dedi.
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"BİTMEMİŞ BİR İŞ"
Prmier Lig'e geri döndüğü için memnun olduğunu dile getiren Babel, "Kariyerimde çok şey yaptığımı hissediyorum ancak bir parçam hep Premier Lig'de daha bitmemiş bir işim olduğunu düşünüyor. Benim için güzel bir meydan okuma olacak. Bu şansımı iyi kullanmak istiyorum" dedi.
"POTANSİYELİMİ GÖSTEREMEDİM"
Liverpool'da forma giydiği dönemler hakkında konuşan Ryan Babel, "Liverpool'da birçok sebepten ötürü potansiyelimi gösteremedim. Çok gençtim. Belki 1-2 yıl daha Hollanda'da kalmalıydım. Ailemle birlikte yaşıyordum ve ilk defa ülke dışına çıktım. Birçok şey farklıydı" ifadelerini kullandı.
"İNGİLİZ FUTBOLUNDA ZORLANDIM"
İngiliz futboluna uyum sağlamakta zorlandığına vurgu yapan Hollandalı futbolcu, "İngiliz futbolunu öğrenmekte zorlandım. Ajax'ta 4-3-3 oynuyorduk ve savunma yapmam gerekmiyordu. Ancak İngiltere'de yapmak zorundaydım. Özellikle ilk yılımda bununla mücadele ettim. Bunu nasıl yapacağımı öğretmediler. Belki de bu yüzden sürekli oynamıyordum" diye konuştu.
"DÜNYAYI KEŞFETMEK HOŞUMA GİDİYOR"
Premier Lig'de mücadele etmek için hazır olduğunu belirten Babel, "10 yıl öncesine göre çok daha fazla hayat ve futbol tecrübesine sahibim. Herkes gibi klişeleşmiş karar almıyorum. Dünyayı keşfetmek hoşuma gidiyor. Bulunduğum her yerden bir şeyler öğrendim. Oynumu daha iyi hale getirmek için kullanabileceğim şeyler kazandım." dedi.
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