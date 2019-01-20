Premier Lig ekiplerindenkadrosuna kattığıçarpıcı açıklamalar yaptı.Prmier Lig'e geri döndüğü için memnun olduğunu dile getiren Babel, "Kariyerimde çok şey yaptığımı hissediyorum ancak bir parçam hep Premier Lig'de daha bitmemiş bir işim olduğunu düşünüyor. Benim için güzel bir meydan okuma olacak. Bu şansımı iyi kullanmak istiyorum" dedi.Liverpool'da forma giydiği dönemler hakkında konuşan Ryan Babel, "Liverpool'da birçok sebepten ötürü potansiyelimi gösteremedim. Çok gençtim. Belki 1-2 yıl daha Hollanda'da kalmalıydım. Ailemle birlikte yaşıyordum ve ilk defa ülke dışına çıktım. Birçok şey farklıydı" ifadelerini kullandı.İngiliz futboluna uyum sağlamakta zorlandığına vurgu yapan Hollandalı futbolcu, "İngiliz futbolunu öğrenmekte zorlandım. Ajax'ta 4-3-3 oynuyorduk ve savunma yapmam gerekmiyordu. Ancak İngiltere'de yapmak zorundaydım. Özellikle ilk yılımda bununla mücadele ettim. Bunu nasıl yapacağımı öğretmediler. Belki de bu yüzden sürekli oynamıyordum" diye konuştu.Premier Lig'de mücadele etmek için hazır olduğunu belirten Babel, "10 yıl öncesine göre çok daha fazla hayat ve futbol tecrübesine sahibim. Herkes gibi klişeleşmiş karar almıyorum. Dünyayı keşfetmek hoşuma gidiyor. Bulunduğum her yerden bir şeyler öğrendim. Oynumu daha iyi hale getirmek için kullanabileceğim şeyler kazandım." dedi.