Galatasaraylı Ryan Babel, Barcelona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulun.



Maçla ilgili konuşan Ryan Babel: "Barcelona ile oynamaya geldik. Son ana kadar da en iyi şekilde mücadelemizi göstermeye çalıştık. Bunu defansta da hücumda da yaptık." dedi.



Rövanşla ilgili de konuşan Babel "Sahaya çıktığımızda her şeyimizi gösterdik. Ofansif ve defansif anlamda elimizden geleni yaptık. Umuyorum ki taraftarımız Marsilya maçındaki gibi bizi desteklerler ve bize motivasyon kaynağı olurlar" ifadelerini kullandı.





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