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Ryan Babel krizi! Sebebi ise Negredo!

Beşiktaş'ta Ryan Babel sıkıntısı yaşanıyor. Hollandalı oyuncunun menajeri yönetimle görüşüp isteklerini iletti.

Kaynak: Haberturk
Ryan Babel krizi! Sebebi ise Negredo!
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02 Temmuz 2018 10:33
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yapan teknik direktör Şenol Güneş'in, "Ryan Babel de zam istiyor" sözlerinin ardından detaylar ortaya çıktı.

Beşiktaş'a bedavaya gelen ve şampiyonluklarda önemli katkı sağlayan Ryan Babel'in, yönetimin kendisine sunduğu yeni sözleşme şartlarını beğenmediği ortaya çıktı.

Adı birçok kulüp ile anılan son olarak Flamengo'nun radarına giren Hollandalı yıldızın menajeri Winnie Haatrecht'in bir süredir Siyah-Beyazlılar ile görüşme halinde olduğu ve şu ana kadar bir anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Başkan Fikret Orman'ın 2019 yılında sözleşmesi sona erecek olan Babel'e aynı şartlarda 3 yıllık daha yeni mukavele önerdiği belirtildi.

Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon 100 bin Euro kazanan Babel'in bu teklifi geri çevirdiği ve menajeri Haatrecht'in yönetime, "Babel buraya bedava geldi. Şartları hemen hemen bütün yabancılardan daha aşağıda idi. Üstelik son 2 yılda takıma yaptığı katkıyı herkes biliyor. Negredo'nun performansı ile benim oyuncumunki ortada. Negredo 4.5 milyon Euro'ya yakın para kazanıyor, üstelik ona bonservis de ödendi. Şimdi o satılıyor benim oyuncuma teklifler var. Bu şartlarda olmaz. Negredo'ya yakın bir teklif yapılmalı. Babel, Beşiktaş'ta mutlu ancak sizin de fedakarlık yapmanız gerekiyor" dediği kaydedildi.

Bu gelişmelerden sonra görüşmelerin şimdilik durduğu sezon içerisinde yeniden masaya oturulacağı belirtildi.

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