Ryan Babel, koronavirüsü atlattı

Galatasaraylı Babel ,sosyal medya hesabından koronavirüsü atlattığını açıkladı.

Haber; AA
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Ryan Babel, koronavirüsü atlattı
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29 Kasım 2020 20:30
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı. 

Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyileştim ve bugün ilk antrenmanıma başladım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrılan Babel'in, ülkesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.



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