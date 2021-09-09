Ryan Babel: "Kimsenin ayrıldığı yok"

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan Ryan Babel, transferin son gününde taraftarların tepkisini çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel: 'Kimsenin ayrıldığı yok'
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09 Eylül 2021 10:34
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Galatasaray'da son günlerde takımdan gönderilmesi gündeme gelen Ryan Babel, transferin son gününde yaptığı paylaşımlarla taraftarı kızdırdı.

Twitter'da oldukça aktif olan ve transferin bitiş saatine geri sayım yaptığı sanılan Hollandalı oyuncu, kripto para piyasası ile ilgili paylaşım yaptığını belirtti.

Transfer döneminde eski takımı Kasımpaşa'ya önerilen Ryan Babel, "Kimsenin ayrıldığı yok, benim paylaşımlarımı iyi anlayın" şeklinde mesaj da verdi.

Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


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