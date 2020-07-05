Ajax ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Ryan Babel, New York Times'tan Rory Smith'e açıklamalarda bulundu.



Zenginlikle ilgili yaptığı paylaşımla Hollanda'da tepki toplayan Ryan Babel, "Evet, biraz eleştiriler oldu o dönemde. Ben MySpace ve Facebook ile büyüdüm ama Twitter tamamen farklı ve çok dinamik. Bazı insanlar, gizli kalmaya devam ediyor. Ancak, burada kendini daha fazla ifade edebiliyorsun. Bu tamamen yeni bir durum." dedi.



"SÜREKLİ GERİYE GİDİYORDUM"



Liverpool'dan Hoffenheim'a transferi sorulan Babel, "Kalbimle verdiğim bir karar değildi." dedi ama Hoffenheim ile hjer hafta oynama fırsatı buldu. Hollanda Milli Takımı için oynamak adına gitti ama seçilemedi. Ardından Ajax'a ve sonra Kasımpaşa'ya transfer oldu: "O yıllarda kariyerim sürekli olarak geriye gidiyordu."



"KARİYER BİTİRİCİ TRANSFERDİ"



2015'te Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'e transfer oldu: "Tipik bir kariyer bitirici transferdi. Tamamen farklı bir kültürü yaşadım. Ancak, dürüst olmak gerekirse finansal açıdan fırsatlar etkili oldu. Futbola bir iş olarak bakıyorum. Kararlarımın bu açıdan beni mutlu etmesini istedim."



"ANKSİYETE KRİZLERİ YAŞADIM"



"BAE, gerçek bir futbol iklimine bile sahip değildi. O dönemde anksiyete krizlere yaşadım ve bu krizler beni gerçekten bitiriyordu." diyen Babel, 4 yıl sonra Deportivo'ya transfer oldu. Messi ve Ronaldo ile mücadele etti. Ardından Beşiktaş onu aldı ve tekrar Şampiyonlar Ligi sahnesine soktu.



Fulham'a gitmesinin ardından Galatasaray'a imza attı ve sonra Ajax'a geri döndü. Bu süreç boyunca tekrar Hollanda için de oynamaya başladı. 27 yaşında bittiğini düşünen adam 33'ünde tekrar oynuyor.



