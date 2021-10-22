Ryan Babel: "İlk hedefimiz beraberlikti"

Galatasaray'da Ryan Babel, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Ryan Babel: 'İlk hedefimiz beraberlikti'
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22 Ekim 2021 00:22
Galatasaray'da Ryan Babel, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Hollandalı, "Oyunun anahtarı kaybetmemekti. Oynayıp, kazanmak için gelmiştik ama ilk hedef beraberlikti. Beraberlik de iyi olabilirdi, buradan iyi sonuçla ayrılıyoruz" dedi.

Hedeflerine ulaştıklarını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Biz buraya kaybetmemek için geldik ve diğer maçın beraberlik sonucunu almamız da iyiydi. Maksimumu yaptık ve burada hedefe ulaştık" ifadelerini kullandı.

Kendi performansıyla ilgili görüşleri sorulan Babel, "Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. En önemlisi takım oyunuydu, bunu gerçekleştirdik" diye konuştu.


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