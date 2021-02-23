Ryan Babel ile 1 yıl daha

Ryan Babel'in sözleşmesinde yer alan opsiyon devreye girdi ve Hollandalı oyuncunun 1 sezon daha Galatasaray'da kalması kesinleşti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel ile 1 yıl daha
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23 Şubat 2021 12:06
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transferde Ryan Babel gelişmesi yaşandı.

Hollandalı futbolcu, bu sezon 22 maçta forma giydi ve yeni sözleşmeyi kaptı. Babel'in kontratında, sözleşmesinin 2. yılında 20 maç oynarsa kontratı 1 yıl daha uzar opsiyonu devreye girmiş oldu.

Galatasaray ile Ryan Babel arasında yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2.5 milyon euro sabit transfer ücreti ödeniyor. Ayrıca futbolcuya 2 milyon euro net imza parası da ödeneceği resmi olarak açıklanmıştı.  

 


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