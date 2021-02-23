Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transferde Ryan Babel gelişmesi yaşandı.
Hollandalı futbolcu, bu sezon 22 maçta forma giydi ve yeni sözleşmeyi kaptı. Babel'in kontratında, sözleşmesinin 2. yılında 20 maç oynarsa kontratı 1 yıl daha uzar opsiyonu devreye girmiş oldu.
Galatasaray ile Ryan Babel arasında yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2.5 milyon euro sabit transfer ücreti ödeniyor. Ayrıca futbolcuya 2 milyon euro net imza parası da ödeneceği resmi olarak açıklanmıştı.
Hollandalı futbolcu, bu sezon 22 maçta forma giydi ve yeni sözleşmeyi kaptı. Babel'in kontratında, sözleşmesinin 2. yılında 20 maç oynarsa kontratı 1 yıl daha uzar opsiyonu devreye girmiş oldu.
Galatasaray ile Ryan Babel arasında yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2.5 milyon euro sabit transfer ücreti ödeniyor. Ayrıca futbolcuya 2 milyon euro net imza parası da ödeneceği resmi olarak açıklanmıştı.