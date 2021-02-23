Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transferde Ryan Babel gelişmesi yaşandı.Hollandalı futbolcu, bu sezon 22 maçta forma giydi ve yeni sözleşmeyi kaptı. Babel'in kontratında, sözleşmesinin 2. yılında 20 maç oynarsa kontratı 1 yıl daha uzar opsiyonu devreye girmiş oldu.Galatasaray ile Ryan Babel arasında yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2.5 milyon euro sabit transfer ücreti ödeniyor. Ayrıca futbolcuya 2 milyon euro net imza parası da ödeneceği resmi olarak açıklanmıştı.