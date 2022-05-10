Ryan Babel ile 1+1 yıl daha!

Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun seçilmeleri durumunda devam etmeyi düşünmediği Domenec Torrent bir yandan kadro planlaması konusunda, Burak Elmas'a rapor iletiyor.



Galatasaray'da 35 yaşındaki Ryan Babel için "kalsın" raporu çıktı. Cim-Bom'daki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Teknik Direktör Domenec Torrent sürekli olarak 11'de şans verdiği Babel'in yeni sezonda da takımda olmasını istedi.



GENÇLERE ÖRNEK GÖSTERDİ



Sözleşmesi biten Babel'in takımda kalması gerektiğini yetkililerle paylaşan Galatasaray Teknik Direktörü, takımdaki gençlere de Hollandalı futbolcuyu örnek gösterdi. Başakşehir maçı sonrası Babel'in 20 yaşındaki gençlere göre daha fazla mücadele ettiğini anlatan Torrent, tecrübeli futbolcuyu, ligde son 6 maçtır ilk 11'de sahaya sürüyor.



ÜCRETİNDE YARI YARIYA İNDİRİMİ KABUL ETTİ



Hollandalı futbolcu, Katalan teknik adamın takımın başına geçmesiyle beraber vazgeçilmezler arasına girdi. Torrent ile beraber kendini bulan Babel'in de 1+1 senelik kontrat yapmaya hazır olduğu ve ücretinde yarı yarıya indime sıcak baktığı bildirildi.



3 senedir sarı- kırmızılı formayı giyen 35 yaşındaki futbolcu, bu süreçte yüklü bonuslar ve primler hariç net 9.5 milyon euro kazandı.



