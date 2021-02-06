Ryan Babel için derbiden fazlası!

Sonucu merakla beklenen F.Bahçe-G.Saray derbisi, Ryan Babel için ekstra önem taşıyor.
Sözleşmesinde 20 maçı içeren opsiyon olan Hollandalı yıldız Kadıköy'de forma giymesi halinde otomatik olarak 1 yıl daha Cimbom'da kalmayı garantileyecek.
Babel, daha önce 2.5 milyon Euro olan garanti ücretini 2 milyon 125 bin Euro'ya düşürmeyi kabul etmişti. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 4 gol ve 4 asistle 8 kez skora doğrudan katkı yaptı.
Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Ryan Babel, kariyerinde daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham gibi birçok takımda forma giydi.
Sözleşmesinde 20 maçı içeren opsiyon olan Hollandalı yıldız Kadıköy'de forma giymesi halinde otomatik olarak 1 yıl daha Cimbom'da kalmayı garantileyecek.
Babel, daha önce 2.5 milyon Euro olan garanti ücretini 2 milyon 125 bin Euro'ya düşürmeyi kabul etmişti. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 4 gol ve 4 asistle 8 kez skora doğrudan katkı yaptı.
Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Ryan Babel, kariyerinde daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham gibi birçok takımda forma giydi.