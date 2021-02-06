Ryan Babel için derbiden fazlası!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de süre alması halinde 20 maça ulaşacak ve 1 yıllık opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.

Haber; Sabah
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Ryan Babel için derbiden fazlası!
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06 Şubat 2021 11:22
Sonucu merakla beklenen F.Bahçe-G.Saray derbisi, Ryan Babel için ekstra önem taşıyor.

Sözleşmesinde 20 maçı içeren opsiyon olan Hollandalı yıldız Kadıköy'de forma giymesi halinde otomatik olarak 1 yıl daha Cimbom'da kalmayı garantileyecek.

Babel, daha önce 2.5 milyon Euro olan garanti ücretini 2 milyon 125 bin Euro'ya düşürmeyi kabul etmişti. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 4 gol ve 4 asistle 8 kez skora doğrudan katkı yaptı.

Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Ryan Babel, kariyerinde daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham gibi birçok takımda forma giydi.





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