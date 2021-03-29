Ryan Babel, Hollanda tarihine geçti!

Tam 16 yıl 3 gün önce Romanya maçı ile milli takım kariyeri başlayan Babel, cumartesi akşamı Letonya'ya karşı da görev yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel, Hollanda tarihine geçti!
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29 Mart 2021 10:46
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda 'en uzun süre oynama' rekorunu kırdı.

Tam 16 yıl 3 gün önce Romanya maçı ile milli takım kariyeri başlayan Babel, cumartesi akşamı Letonya'ya karşı da görev yaptı.

Mick Clavan'a ait 56 yıllık rekorun yeni sahibi olan 34 yaşındaki Babel'in Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda olması bekleniyor. 



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