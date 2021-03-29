Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda 'en uzun süre oynama' rekorunu kırdı.



Tam 16 yıl 3 gün önce Romanya maçı ile milli takım kariyeri başlayan Babel, cumartesi akşamı Letonya'ya karşı da görev yaptı.



Mick Clavan'a ait 56 yıllık rekorun yeni sahibi olan 34 yaşındaki Babel'in Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda olması bekleniyor.



