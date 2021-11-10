Ryan Babel: "Heniz kapıları kapatmadım"

Galatasaraylı Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrılmak için hala umudu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel: 'Heniz kapıları kapatmadım'
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10 Kasım 2021 13:16
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, milli takıma seçilmediği için hayal kırıklığına uğradığını ancak umudunu hala koruduğunu söyledi.

AD'ye konuşan Babel, "Hollanda Milli Takımı'na henüz kapılarımı kapatmadım. Bir süredir milli takıma seçilmediğim doğru ama futbolda böyle şeyler her ana değişebilir." dedi.

34 yaşındaki oyuncu, "Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdığım için hayal kırıklığına uğradım. Çünkü, eleme maçlarında çok iyi performanslar sergilemiştim. Ancak pandemi nedeniyle EURO 2020 bir yıl ertelenince benim için bir talihsizlik oldu ve kadroya alınmadım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan Babel, kariyerinde 69 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi ve 10 gol attı.




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