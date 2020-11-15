Ryan Babel hasta oldu, kadrodan çıkarıldı

Ryan Babel, koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Ryan Babel hasta oldu, kadrodan çıkarıldı
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15 Kasım 2020 20:44
Hollanda Futbol Federasyonu, 3 testinden negatif sonuç alınan Ryan Babel'in koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı. 
 Federasyondan yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun "önlem amaçlı" kadrodan çıkarıldığı ve herhangi bir risk alınmadığı kaydedildi.

Bosna Hersek maçı kadrosunda yer almayan Babel, Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile oynayacağı mücadelede de forma giyemeyecek.

Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.





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