Ryan Babel: "Hakkımda ne dendiğini umursamıyorum"

Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Ryan Babel, kendisine gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
Ryan Babel: 'Hakkımda ne dendiğini umursamıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2020 23:31
Galatasaray'da Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından oklar oyunculara dönerken, Ryan Babel sosyal medyadan taraftarlara sitem dolu bir mesaj yolladı.

Kendisine yapılan eleştirilerin umrunda olmadığını kaydeden Babel, "Kazanınca desteklemek, kolay olanıdır. Ancak kaybettiğinde gerçekten yanında kimlerin olduğunu görürsün. Başkalarının benim hakkımda ne dediğini umursamıyorum. Bildiğim tek şey var, o da bu oyuncu grubuna güveniyorum." dedi.

İyi oynamadıklarının farkında olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Birlikte kazanıp, birlikte kaybeden bir aileyiz. Biz oyuncular bugün yeterince iyi olmadığımızı o kadar iyi biliyoruz ki... Kimsenin bize bunu söylemesine ihtiyacımız yok. Bir sonraki maça hazır olmak için 2 haftamız var." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için