Ryan Babel giriyor, Galatasaray kaybediyor

Galatasaray'ın Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel, sonradan girdiği maçlarda takımına beklenen katkıyı veremedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel giriyor, Galatasaray kaybediyor
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21 Eylül 2021 12:56
Galatasaray'da yıllık 4 milyon euro'ya yakın bir maliyeti bulunan Ryan Babel istenmeyen adam ilan edildi.

Performansıyla büyük hayal kırıklığı oluşturan 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon sürekli oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray, Babel oyuna girdikten sonra yediği gollerle puan kaybetti.

Kasımpaşa maçının 65. dakikasında Babel oyuna girerken, 66'da Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi.

Hollandalı oyuncu, Trabzon'da 46'da oyuna dahil oldu. Bordo-mavili ekip 62'de beraberliği sağladı.

Babel son olarak Alanyaspor maçının 77. dakikasında oyuna girdi, 87'de Alanya galibiyet skorunu buldu.


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