Ryan Babel, "Geri döndüm"

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel, 'Geri döndüm'
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24 Ocak 2021 18:13
Galatasaray'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Ryan Babel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor'un tamamen defansif bir futbol oynadığını ifade eden Babel, "Çok defansif oynayan bir Malatya takımı vardı. Çok iyi kapattılar. Çok boşluk vermediler. Gol anında bir boşluk buldum ve şut çektim. O şekilde bir gol oldu" dedi.

Çok zor bir dönemden geçerek bu günlere geldiğinin altını çizen Babel, "Çok zor haftalar geçirdim. Şanssız bir dönemdi. Sivas maçından sonra kendimi toparlamıştım. Çıkıştaydım. Korona ve sonra sırt-bel rahatsızlığım oldu. Şanssız haftalardı. Kendimi daha iyi hissediyorum artık" şeklinde konuştu.



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