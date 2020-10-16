Ryan Babel: "Galatasaray'dan sonra yine İngiltere"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, CNN'e konuştu ve geleceğiyle ilgili mesajlar yollarken, yapacağı yatırımları da paylaştı. İşte Babel'in sözleri...

Haber; Sporx.com
Ryan Babel: 'Galatasaray'dan sonra yine İngiltere'
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16 Ekim 2020 18:06


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