Ryan Babel: "Galatasaray'dan sonra yine İngiltere"
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, CNN'e konuştu ve geleceğiyle ilgili mesajlar yollarken, yapacağı yatırımları da paylaştı. İşte Babel'in sözleri...
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16 Ekim 2020 18:06
Galatasaray
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