Ryan Babel, Galatasaray'a inanıyor

Galatasaray'da transfer dönemi boyunca elden çıkartılmak istenen ancak teklif gelmediği için takımda kalan Ryan Babel, sarı-kırmızılı yönetimin "maaş indirimi" teklifini de kabul etmedi.Galatasaray'dan 2.5 milyon euro net maaş alan Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulübün "takımdan ayrıl" talebini de kabul etmedi ve kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam ederek şampiyonluğa katkı sağlamak istediğini dile getirdi.Hollanda Milli Takımı'nın Meksika ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel, yaptığı açıklamalarda Galatasaray'daki sürecini de değerlendirdi.Galatasaray'ın çok iyi bir takıma sahip olduğunu ifade eden Babel,sadece taraftarımızın bize inanması ve takım etrafında kenetlenmesi gerekir. Galatasaray'da şampiyonluk olabilecek tüm enstrümanlar var ve sezon sonun geldiği zamandedi.