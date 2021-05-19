Ryan Babel, Galatasaray'da kalmak istiyor

Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

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Ryan Babel, Galatasaray'da kalmak istiyor
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19 Mayıs 2021 12:53
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Ligin son haftalarında gösterdiği performansla takımı şampiyonluk yarışında tutan isimlerden olan Ryan Babel, Galatasaray'da kalan 1 yıllık kontratını tamamlamak istiyor.

Arap ülkelerinden resmi olmayan teklifler aldığı öğrenilen 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon da Galatasaray forması giydikten sonra bu teklifleri gündeme alacağını menajerine bildirdi.

34 yaşındaki Hollandalı oyuncu bu sezon ligde 32 maçta 7 gol ve 5 asistle oynadı.

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