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Ryan Babel futbolu bıraktı

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, 37 yaşında kariyerine son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Ryan Babel futbolu bıraktı
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09 Kasım 2024 23:41
Son güncelleme 09 Kasım 2024 23:49
Türk kulüplerinde de forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, aktif kariyerini noktaladı.

37 yaşındaki Babel, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler futbol." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.

Hollanda Milli Takımı formasını 69 kez giyen forvet oyuncusu, Ajax ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Türk takımları Beşiktaş, Eyüpspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'da da top koşturdu.

Ajax'ta 2, Beşiktaş'ta bir defa lig şampiyonluğu yaşayan Babel, milli formayla ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı.

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