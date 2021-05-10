Ryan Babel, EURO 2020 biletini aldı

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda olması kesinleşti. Teknik direktör Frank de Boer, ESPN'e yaptığı açıklamada Babel'in derbi performansını yorumladı ve Hollanda için öneminden bahsetti.Frank de Boer, Ryan Babel konusunda Hollanda'daki eleştirileri önemsemediğini belirterek; "Milli Takım seçtiğimiz her oyuncunun sahada katkı verip veremeyeceğine bakarız. Ryan Babel, Beşiktaş'a karşı harika bir futbol sergiledi, takımı kazandı ve o da gol attı." sözlerini kullandı34 yaşındaki Babel'in tecrübesine değinen Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü, "EURO2020'de bana 'büyük turnuva'nın ne anlama geldiğini bilen oyuncular da lazım. Kötü bir sonuçtan sonra takımı tutacak, hayal kırıklığına uğramış oyuncuları şevklendirecek ve kulaklarına moral verici sözler söyleyebilecek oyuncular da olmalı. Babel de böyle biri." dediHollanda, EURO 2020'de Avusturya, Makedonya ve Ukrayna ile mücadele edecek. Galatasaray'da bu sezon 30 lig maçında 5 gol ve 5 asistle oynayan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda 69 maçta 10 gol, 9 asist kaydetti.