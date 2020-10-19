Ryan Babel: "Elle oynamışım, üzgünüm"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Ryan Babel: 'Elle oynamışım, üzgünüm'
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19 Ekim 2020 22:23
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

İstemeden de olsa elle oynadığını ifade eden Babel, "Hocamın benimle ilgili verdiği karar önemli. Ben solda da oynarım, sağda da oynarım, forvette de oynarım. Hiç farkında olmadan elle dokunmuşum, çok üzgünüm" şeklinde konuştu.



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