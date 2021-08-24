Ryan Babel'den kafaları karıştıran paylaşım!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken; takımdan ayrılacak olan futbolcular da yavaş yavaş belli olmaya başladı.



Yapılan transferlerin ardından kadrosundaki yabancı futbolculardan vazgeçmek zorunda olan Galatasaray'da 34 yaşındaki Ryan Babel veda edecek isimler arasında yer alıyor.



Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-kırmızılı kulüpten 2.5 milyon euro garanti maaş alan Ryan Babel, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben evime gidiyorum" paylaşımını yaparak bir anlamda mesaj gönderdi.



Ryan Babel dün de Hatayspor maçının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisine güvenilmediğini ima eden bir fotoğraf paylaşmıştı



