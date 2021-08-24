Ryan Babel'den kafaları karıştıran paylaşım!

Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımın bugünkü antrenmanından sonra kafa karıştıran bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel'den kafaları karıştıran paylaşım!
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24 Ağustos 2021 12:56
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken; takımdan ayrılacak olan futbolcular da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Yapılan transferlerin ardından kadrosundaki yabancı futbolculardan vazgeçmek zorunda olan Galatasaray'da 34 yaşındaki Ryan Babel veda edecek isimler arasında yer alıyor. 

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-kırmızılı kulüpten 2.5 milyon euro garanti maaş alan Ryan Babel, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben evime gidiyorum" paylaşımını yaparak bir anlamda mesaj gönderdi.

Ryan Babel dün de Hatayspor maçının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisine güvenilmediğini ima eden bir fotoğraf paylaşmıştı


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