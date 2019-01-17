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Ryan Babel: "Çok daha fazlasını verenler vardı!"

Beşiktaş'tan Fulham'a 6 aylık kiralanan Ryan Babel, transferinin perde arkasını ve yaşananları anlattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ryan Babel: 'Çok daha fazlasını verenler vardı!'
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17 Ocak 2019 10:27
Beşiktaş'tan 6 aylığına Fulham'a kiralanan Ryan Babel, Hollanda gazetesi De Telegraaf'a konuştu.

"Bu transferimle birlikte Hollanda Milli Takımı fotoğrafının içinde kalacağım." diyerek sözlerine başlayan Ryan Babel, "Menajerim Winnie Haatrecht, madden çok daha büyük teklifler geldi. Fakat, bu teklifler uzak ülkelerdendi. Babamla oturup bir karar verdik. En üst seviyede oynayarak Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın güvenini kaybetmeyeceğim ve umarım Uluslar Ligi'nde kupayı kazanmamıza yardım ederim." ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE İÇİN UZUN BİR YOL GELDİM"

Liverpool'daki başarısız dönemi sonrası bir daha İngiltere'de futbol oynayamayacağını düşündüğünü söyleyen Hollandalı yıldız, "Kariyerimi takip edenler o dönemi çok iyi bilir. Liverpool'dan sonra uzun bir yol geldim ve tekrar Premier Lig'in bir parçası oldum. Şimdi Londra'da Fulham ile en üst seviyede bir mücadele beni bekliyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

"GEÇEN HAFTA SONUNA DOĞRU ORTAYA ÇIKTI"

Ryan Babel, iki hafta önce böyle bir durumu düşünemeyeceğini belirterek, "Geçen haftanın sonuna doğru bu durum ortaya çıktı. Bu konuyu dikkatlice düşündüm. Hızlıca karar vermeliydim. Çünkü, Beşiktaş ve Fulham çarçabuk bir anlaşma yapmıştı. Fulham, acele değil dikkatlice verilmiş bir karar oldu benim için." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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