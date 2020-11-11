Ryan Babel çıkışını sürdürme peşinde

Ryan Babel, Galatasaray'daki çıkışını Hollanda Milli Takımı'nda da sürdürmek istiyor.

Abone Ol
Ryan Babel çıkışını sürdürme peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2020 10:48
Radamel Falcao'nun sakatlığı, Mbaye Diagne'nin formsuzluğu derken Sivas maçında Galatasaray'ın forveti olarak sahaya çıkan Ryan Babel, görevini harika bir şekilde yerine getirdi.

Yükselen formuyla dikkatleri çeken Babel, çıkışını şimdi de ülkesi Hollanda adına sahaya çıkarak sürdürmeyi hedefliyor.

Babel'li Portakallar, perşembe günü hazırlık maçında İspanya ile daha sonra da UEFA Uluslar Ligi'nde de Polonya ve Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecekler.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için