Radamel Falcao'nun sakatlığı, Mbaye Diagne'nin formsuzluğu derken Sivas maçında Galatasaray'ın forveti olarak sahaya çıkan Ryan Babel, görevini harika bir şekilde yerine getirdi.



Yükselen formuyla dikkatleri çeken Babel, çıkışını şimdi de ülkesi Hollanda adına sahaya çıkarak sürdürmeyi hedefliyor.



Babel'li Portakallar, perşembe günü hazırlık maçında İspanya ile daha sonra da UEFA Uluslar Ligi'nde de Polonya ve Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecekler.



