Ryan Babel: 'Brezilya'ya transfer olabilirim'

"FLAMENGO'YA TRANSFER OLABİLİRİM"

'ın Hollandalı yıldızı'yı 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından Brezilya ekiplerinden'nun yaz aylarındaki transfer ilgisi ile ilgili konuştu.Bir teklif yapıldığını ancak Beşiktaş'ta kaldığını belirten Babel, "" ifadelerini kullandı.Önümüzdeki yıllarda Flamengo'ya gidebileceğinin sinyallerini veren tecrübeli isim, "" diye konuştu.Bu sezon Beşiktaş'ta 14 maça çıkan ve Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden olan 31 yaşındaki oyuncu, 1096 dakikada 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.