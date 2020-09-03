Ryan Babel: "Ayrılmayacağım"

Ryan Babel, Galatasaray Yönetimi ile yaptığı görüşmede maaş indirimini kabul etmedi ve takımdan ayrılmak istemediğini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ryan Babel: 'Ayrılmayacağım'
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03 Eylül 2020 10:23
Galatasaray'da bu sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen ve kendisine takım bulması istenen Ryan Babel sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak istemiyor.

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüpten yıllık 2.5 milyon euro maaş alan Babel'in sözleşmesinde çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcuya sözleşmesnde 1 milyon euro indirim yaptırmak istedi ancak bu talep kabul edilmedi.

Babel'in maaşından kurtulmak isteyerek toplam maaş bütçesini dengelemek için bir adım daha atmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcu ile yaptığı görüşmede "Takımdan ayrılmak istemiyorum, bu sezonu Türkiye'de geçirmek istiyorum ve takımın başarısı için gereken katkıyı yapmaya hazırım" cevabı aldı.

Ryan Babel'in transfer süreci için son ana kadar bekleme kararı alan Galatasaray Yönetimi, Hollandalı futbolcu için tüm opsiyonları değerlendirecek.

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