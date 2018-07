"HER SÖYLENEN ŞEYE İNANMAYIN"

BARCELONA VE REAL MADRİD VURGUSU

İsmi son günlerde sık sık transfer dedikodularına karışan Ryan Babel'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda sürpriz bir transfer sinyali verdiği iddia edilmişti ancak Hollandalı futbolcu bu paylaşımına açıklık getirdi.Beşiktaş'ta kalacağını ve ayrılmayı düşünmediğini açıklayan Babel, "İnsanlar biraz daha zeki olmalı, mantıklı olmalı. Türkiye'ye yeni gelmedim, Türkiye'de bu konuda yazılanların çoğunun saçma olduğunu en az benim kadar herkes biliyor. Her okuduğunuza inanmayın. Paylaşımların hiçbir amacı yok, sadece paylaşmaktan keyif aldığım için yapıyorum,Sezon sonunda sözleşmem bittiği zaman oturur konuşuruz ancak şu anda böyle bir hedefim yok" dedi.Hedefinin Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerden teklifler almak olduğunun altını çizen Babel, "Diğer kulüpler bana ilgi gösteriyorsa bu benim kontrol edebileceğim bir durum değil. Demek ki ben iyi bir performans gösteriyorum ki diğer kulüpler bana transfer teklifleri yapıyor, bu durumdan gurur duyuyorum ancak daha da ileriye giderek performansımı arttırmak istiyorum ki bana Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerden teklifler gelsi" şeklinde konuştu.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve ligdeki hedeflerinin en yukarısı olduğunu belirten Babel, "Tabii en önemlisi ligdir ama büyük bir takımsanız, hangi ligde olursanız olun, yarıştığınız tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamanız gerekir. Dolayısıyla bizim için ikisi de önemli. Bu sadece 11 oyuncuyla yapılacak bir şey değil. Burada tüm kadronun destek vermesi gerekiyor. Bu noktada teknik kadronun da işi kolay olmayacak. Tüm kadrodan verim alabilecek bir ortam oluşturmaları gerecek. Ama sonuna kadar gitmemiz gerektiği de bir gerçek" diye konuştu.Beşiktaş'a geldiği günden bu yana camiadan, Şenol Güneş'ten ve taraftardan büyük bir destek gördüğünü anlatan Ryan Babel, "Öncelikle gerçekten sıkı bir şekilde çalıştım, çünkü yıllar içinde edindiğim deneyimlerden sonra aynı hataları yapmamak için elimden geleni yaptım. Tabii kulüp, hocamız bana büyük bir güven verdi, taraftarımız büyük bir destek verdi. İlk günden bu yana kulübün her aşamasında, her noktasında bu desteği hissettim. Tabii ki inişler çıkışlar oldu ama genel olarak iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu sezon da bunun üstüne koymak istiyorum" ifadelerini kullandı.Cenk Tosun ile kendisi arasındaki özdeşleşen gol sevincini başka bir oyuncu ile yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt veren Babel, "Bunu çok düşünmedim, bağlantıyla ilgili bir şey. Cenk'le bu iletişimi yakalamıştık ve ortaya güzel bir şey çıkmıştı. Bir oyuncuyla o bağlantıyı yakalarsam, bu sevinçler ortaya kendiliğinden çıkar" açıklamasını yaptı.Tecrübeli oyuncu son olarak Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda favorisi olmadığını söyleyerek, "Bence daha çok isteyen, daha kararlı olan ülkeler daha ileri turlara gidebildiler. Bazı ülkeler de güçlü olmalarına rağmen bu isteği sergilemediler ve erken turlarda elendiler. Belirli bir favorim yok Dünya Kupası'nda" dedi ve sözlerini noktaladı.Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Babel'i satmak istemediklerini açıklarken, Flamengo'nun teknik direktörü Mauricio Barbieri ise talip olduklarını belirtmişti.Brezilya basınına konuşan Barbieri, Babel hakkında konuşurken ''Babel tanıdığım bir oyuncu. Ajax'tan yetişmiş, dünya çapında birisi. Milli Takım'da başarılar yakalamış bir isim. Yeteneğinden hiç şüphemiz yok. Adaptasyon konusu ise futbolcudan futbolcuya göre değişir.'' yorumlarında bulundu.Öte yandan Brezilya televizyonunda Babel'in Flamengo'ya olası transferini yorumlayan spor yorumcusu Paulo Vinicius Coelho, ''Babel, Liverpool'da oynarken iyi bir futbolcuydu. Ardından iyi olmadı, sonra da Beşiktaş'a gitti. Ben olsam Babel'e yatırımda bulunmazdım. O parayla kulüp, başka bir futbolcuya yatırım yapmalı.'' diye konuştu.