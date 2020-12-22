Ryan Babel: "20 dakikadan sonra oyun dağıldı"

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda yer almayan Ryan Babel, ilk yarıyı yorumladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Ryan Babel: '20 dakikadan sonra oyun dağıldı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2020 19:59
Galatasaray'ın Göztepe karşısında 2-1 önde tamamladığı ilk yarının hemen ardından kadroda yer almayan Ryan Babel, Twitter'dan değerlendirme yaptı.

İlk 20 dakika sonrasında oyun olarak sorun yaşandığını kaydeden Hollandalı oyuncu, "İlk 20 dakika gerçekten iyiydi vardı ancak sonra oyun biraz dağıldı. 2. yarıda 3. golü atmak için tekrar konsantrasyonumuzu toparlamalı ve rakibi mental olarak düşürmeliyiz." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için