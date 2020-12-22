Ryan Babel: '20 dakikadan sonra oyun dağıldı'

Galatasaray'ın Göztepe karşısında 2-1 önde tamamladığı ilk yarının hemen ardından kadroda yer almayan Ryan Babel, Twitter'dan değerlendirme yaptı.



İlk 20 dakika sonrasında oyun olarak sorun yaşandığını kaydeden Hollandalı oyuncu, "İlk 20 dakika gerçekten iyiydi vardı ancak sonra oyun biraz dağıldı. 2. yarıda 3. golü atmak için tekrar konsantrasyonumuzu toparlamalı ve rakibi mental olarak düşürmeliyiz." ifadelerini kullandı.