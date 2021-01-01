Ryan Arcidiacono, Warriors ile antrenman yapacak

Golden State Warriors'ın bu hafta guard oyuncu Ryan Arcidiacono ile çalışacağı bildirildi.



Warriors, takımın antrenman kampındaki boşta olan 15. kadro yeri için, serbest oyuncu olan bazı guardlara bakmaya devam ediyor.



Arcidiacono, Chicago Bulls ile dört sezon forma giymiş ve 207 maçta 17.6 dakika sahada kalarak 4.8 sayı, 2.0 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



Şu anda standart sözleşmeli 16 oyuncusu olan Golden State ekibinde, bu oyuncuların yalnızca 13'ü tam olarak garantili durumda.



Kontratı garanti edilmeyen üç oyuncudan biri olan Damian Lee'nin kadroda yer alacağı söylense de, diğer iki garanti edilmeyen oyuncu Mychal Mulder ve Gary Payton II'nin durumunun kesin olmadığı biliniyor.



Warriors ekibi yakın zamanda emekli guard Darren Collison ile beraber çalıştığı için, 15. kadro yerini kimin dolduracağı ise belirsizliğini koruyor.



