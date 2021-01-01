Ryan Arcidiacono, Celtics kampında yer alacak

Serbest oyuncu Ryan Arcidiacono'nun, Boston Celtics ile bir antrenman kampı kontratı için anlaşmaya vardığı bildirildi.



Arcidiacono'nun bu hafta Golden State Warriors için çalıştığı belirtilmişti.



27 yaşındaki oyuncu, dört yıllık NBA kariyerinin tamamını Chicago Bulls ile geçirmiş ve önceki sezon maç başına 10.2 dakika süre alarak, %41.9 şut isabeti ile 3.1 sayı, 1.5 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Celtics ekibi, halihazırda Marcus Smart, Dennis Schröder, Josh Richardson, Payton Pritchard ve Romeo Langford'dan oluşan kalabalık bir guard rotasyonuna sahip.



