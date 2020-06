Rüyada hamile oldugunu görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olmak nedir?

Rüyada hamile olduğunu görmek konusunda bir çok tabir bulunuyor. Hamile olduğunu görmek rüyada iyiye işarettir ve berekettir. Rüyada hamile kadın görmek tabiri rüyayı gören kişinin güzel işler için niyet ettiği ve bu işleri kısa zaman içerisinde gerçekleştireceği manasına da gelmektedir. Eğer rüyayı gören kişi çocuk hayali kuran bir kimse ise kısa zamanda hayali gerçekleşecek manasına gelmektedir. Rüyada hamile kadın görmek ne anlama gelir, rüya sahibi bekâr bir kimse ise yakında kısmetinin açılacağına ve çok iyi kalpli bir kimse ile tanışacağına delalettir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin yakınlarından güzel bir haber alacağı şeklinde de yorumlanmaktadır.Rüya içerisinde kendini hamile görmek; refaha ve berekete, güzel haberlere, huzur bulmaya işaret şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu rüyanın genel şekilde hayırlı olduğu oldukça rahat söylenebilir. Bu rüya hakkında pek çok yorum yapılsa da, hepsinin güzel neticeleri ifade ettiği söylenebilir. Rüyada kişinin kendisini hamile görmesi, yakın zaman içerisinde bir kısmete ulaşacağı şeklinde yorumlanır. Evli iken kendini hamile gören kişi ile alakalı olarak, bebek sahibi olmak tabiri yapılırken, bekar iken görülen rüya da oldukça hayırlı bir kısmet tabiri yapılmaktadır. Aile içinde borçların kapanacağı ve maddi olarak rahatlığın ortaya çıkması, beklenen neticelerin içerisinde yer almaktadır.Rüyada hamile kadın görmek, rüya sahibinin hayatında yaşanacak sürpriz olaylara işaret eder. Müjdeli haberlere, hayırlı gelişmelere, mutluluk getirecek adımlara ve rüyayı gören kişinin niyet ettiği güzel işlere alamet eder. Rüyada hamile kadın görmek, aynı zamanda rüya sahibinin evlat sahibi olma hayalinin gerçekleşeceğine bu yolda ettiği duaların da kabul olacağına rivayet edilir.Rüyada hamile bir kadın görmek, eğer kadın tanıdık birisi ise, o kişinin yakında bir çocuk sahibi olmasına veya kısmetinin çıkmasına işarettir. Özellikle bekar bayanlar için böyle bir rüya genellikle nikaha yorumlanır. Bazen de bu rüya o kadından size ulaşacak bir hayra, onun yardımlarıyla sıkıntılarınızdan kurtulup feraha ermenize işaret etmektedir. Rüyada hamile bir kadını doğurttuğunu görmek, sizin sayenizde bazı insanların menfaat sağlayacağına ve yine sizin elinizden bir kimseye ulaşacak güzelliklere yorumlanır. Rüyada hamile bir kadının çocuk düşürdüğünü görmek, yakın zamanda ulaşacak kötü bir habere delalet eder. Rüyasında hamile bir kadının erkek çocuğu doğurması müjdeli havadislere, kişinin işinin gücünün rast gitmesine; kız çocuğu doğurduğunu görmek ise alacağınız güzel bir habere işarettir.Rüyada hamile bir kadının doğum yaptığını görmek alınacak kararları en iyi ve dikkatli şekilde hayata geçireceğine, verilen emeğin katbekat karşılığının alınacağına, üstünlük elde edeceğine, makamının yükseleceğine, adının da yaptığı iş sayesinde daha çok insan tarafından bilinir olacağına, saygı duyulan ve kudretli bir insanla karşılaşacağınıza, zarara gireceğine, borçlarının kapacağına, çok büyük bir şok yaşayacağına, tüm hayatının durma noktasına geleceğine, rüya sahibinin geçim derdinin biteceğine, borçlarının da kapanacağına delalet etmektedir.Rüyada hamile birinin doğum yaptığını görmek çok üzüntülü yollardan geçeceğine ve kötü günler yaşayacağına, ancak eğer bu şekilde hayatını sürdürmezse çok kötü durumlara düşeceğine ve büyük sıkıntılar çekip üzülmek zorunda kalacağına, insanlara iyilik yapmaya, hayatının yoluna girmeye başlayacağına, gittiği yerde çok iyi işler gerçekleştireceğine, sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulmak için çok büyük bir adım atacağına, rahat bir nefes alacağına, zorluk yaratan bir olayın kısa zaman içinde çözüme kavuşacağına, kendilerini toparlamaları ve işlerini düzeltmeleri için destek vereceğine, aynı zamanda bu kişilerin birbirleri ile iş yapmalarını sağlayacağına delalet etmektedir.Rüyada iki tane hamile kadın görmek sevdiği bir kişi ile yakın zaman içinde dünyaevine gireceğine, bir sebeple sorunlarla direkt muhatap olmak zorunda kalınacağına, iş dünyasındaki yerin zaman içinde kaybedileceğine, yeni ve daha dinamik bir hayat tarzını benimseyerek evini ve yaşadığı şehri değiştireceğine ve yeni bir iş bulup orada çalışacağına, tüm özlemini gidereceğine ve çok mutlu olacağına, çevre değiştireceğine, ilerlemesi gerekirken, geriye doğru gideceğine, işlediği günahların ve yaptığı hataların farkına varmaya başlayacağına, zahmet veren bir işin üstesinden kolayca gelineceğine, gönül ilişkisi yaşanan kişi ile aradaki buzların eritileceğine ve sevinçli bir haberle deyim yerindeyse sevinçten havalara uçulacağına yorulmaktadır.Rüyada hamile kadının doğum yapması, rüyayı gören kişinin hayatındaki kara bulutların dağılacağına ve kişinin nihayet güneşi görmeyi başaracağına delalet eder. Dertlerin sona ermesi, geçim sıkıntısının bitmesi, huzurun ve mutluluğun yerine gelmesi şeklinde yorumlanır.Rüyada hamile kadın göbeği görmek, çok güzel ve hayırlı haberlerin alınacağına, rüyayı gören kişiyi çok zor durumlara düşürecek olaylardan kurtulacağına ve çok büyük bir sevinç yaratacak bir durum ile karşılaşılacağına alamet edilir.Rüyada hamile kadın haberi almak, gerçek anlamına yakın bir şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin ve hayırlı ve sevinçli bir haber alacağına geçireceğine işaret eder.Rüyada hamile kadının bebek emzirmesi, rüya sahibinin, çok güzel ve sevinçli bir haber alacağına, bol kazançlı bir işe girileceğine ve çok hayırlı ve kısmetli bir zaman geçirileceğine yorumlanır.Rüyada hamile kadınla konuşmak, kişinin meslek hayatında aldığı başarıları ile yüceltileceği, takdir edileceği, övgü dolu sözler duyacağı ve bu sayede ulaşmak istediği kariyer için bir merdiven daha çıkmış olacağı ile tabir edilir.Deyim yerindeyse ununu eleyip duvara asmak anlamına gelir ve rüya sahibinin sahip olduğu olgunlukla değerlendireceği olayların her zaman lehine sonuçlanacağını bildirir. Genç insanlar için ailelerinin ömür boyu süren desteği sayesinde kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini, ruhani açıdan huzurlu olacaklarını ve evliliklerinde de eşlerinden yoğun bir ilgi ve saygı göreceklerini delalet eder. İşlerin oturması, yapılan çalışmaların sonuçlarının alınması ve her koşulda başarıyı yakalamak manasına da gelir.Maddi destek isteyen bir akrabanın işlerini düzeltmesi için yardımcı olmak, yapılan iyiliklerin karşılığını beklemeyen rüya sahibinin bereketli kazancı sayesinde keyfinin yerinde yaşamasını tabir eder.Hamile kadını kanlar içinde gören kişinin işleri aniden bozulur. Alacaklarını tahsil etmekte zorluk çeken kişilerin ticari hayatlarında yaşadıkları olumsuzluk nedeniyle ev hayatlarında da bazı sorunlar çıkacağını, harcamaları kısmak zorunda kalmaları yüzünden de sosyal yaşantılarına ara vereceklerini bildirir. Yapılan hesapların sürekli bozulmasına, çıkılacak bir yolculuğun ertelenmesine, ortaklarla yapılacak ateşli kavgalara da yorumlanır.Yeni tanıştığı biriyle samimiyet kuran rüya sahibinin hayatına katacak önemli bilgiler öğreneceğini, bu insanla beraber iş kuracaklarını ve beklemediği güzel gelişmeler yaşayacağını ifade eder. Beklenmedik paraların kişinin elini bollaştıracağını ifade eden rüya, hayal edilen mutluluğu yakalamanın, bekarlar için uzun süren bir ilişkiye adım atacaklarının tabiridir.Gerçek hayatta da daha önce evlenmiş, çocuğu olan biriyle evlenmek, evlenilen kişiyle çocuk sahibi olmak konusunda sıkıntı yaşanmasından ötürü evlat edinmek anlamına gelen rüya, büyük bir hayır işleneceğinin ve insanlara yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağına yorumlanır.Özellikle iş hayatında bir kavga yüzünden gözden düşmek, alınacak terfiinin ertelenmesi ya da düşmanlar tarafından engellenmesi manasına gelir. Rüya sahibinin hırsına yenik düşeceğini, sürekli karar verip değiştirdiği için tutarsızlık yaşayacağını, bu durumun iş yaşantısında pek çok olumsuzluğa neden olacağını ifade eder.Hayaller kurulacak, özel hayatta romantik anlar yaşanacak zamanların geldiğini, geride bırakılan kötü anıları unutarak hayata devam etmeyi ifade eder. Güzel haberlerin habercisi olan rüya, şansı açılan rüya sahibinin iş konusunda atılımlar yapmak için çok uygun bir dönemde olduğuna da yorumlanır.Gülmek, neşelenmek, beklenen haberlerin gelmesiyle üzerindeki kara bulutların dağılması demektir. Uzun zamandır neticesi beklenen bir sınavın sonucunu alarak sevinç gözyaşı dökecek olan rüya sahibinin hayatının en önemli fırsatlarını elde edeceğine, bundan sonraki hayatında ne maddi sıkıntı ne de hastalıkla alakalı üzüntüleri olmayacağını işaret eder.Farklı yorumları olan rüya, bir erkek için sıkıntılı beraberlikler anlamına gelir. Başından itibaren çok sayıda probleme sahip olunan ilişkiyi sürdürmek konusunda inat eden kişinin, neticede üzüleceğini, inat etmesinin kendisine hiçbir fayda sağlamayacağını bildirir. Bir bayan için tam tersi yorumlanır ve evlenilecek kişinin çok zengin, mallarının çokluğuyla herkesi kıskandıracak bir hayatı olduğunu ifade eder. Başkalarının ağzını açık bırakacak kadar talihli olmak, elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeden, büyük bir konfora, lükse sahip olmak manasına gelir.Yoksul kimseler için nihayet rahatlayacakları zamanların geldiğine, her geçen an rızıklarının ve nasiplerinin artacağını, kısmet çokluğu, maddi rahatlık sayesinde bugüne kadar özledikleri hayata kavuşacaklarını ifade eder. Uzun zamandır istenen bir mala kavuşmak, nazardan kurtulmak ve hastalar için de şifa bularak normal hayatına tekrar devam etmek anlamındadır.Kısmetlerin açılmasıyla beraber kişinin tüm hayatında pek çok olumlu gelişme yaşayacağına, kısa bir süre öncesine kadar hayal ettiği ne varsa hepsini yaşayacağına tabir edilir. Nam salmak, yapılan işte şöhret olmak, para konusunda hiçbir sıkıntı yaşamamak demektir.Gereksiz kaygılar içinde kalan rüya sahibinin, yolunda giden hayatına yönelik ekstradan önlemler alacağına, herhangi kötü bir olay olmamasına rağmen kendisini rahatlatamadığı için sürekli stres içinde olacağına yorumlanır. Hamile kadın korkuttuğunu gören erkekler eşlerini kızdıracak, kalplerini kıracak sözler sarf ettikleri için pişmanlık duyarlar. Evdeki huzuru kaçıracak yanlış hareketlerin de sembolüdür.