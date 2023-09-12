Rüya Takım'ı, Filenin Sultanları oluşturdu!

CEV'in Avrupa Şampiyonası sonrası taraftarlar için 'Rüya Takım' anketi yapıldı. İşte anketin sonuçları...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Rüya Takım'ı, Filenin Sultanları oluşturdu!
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12 Eylül 2023 12:33
VNL şampiyonluğu yaşayan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıktı. Altın madalya sonrası Filenin Sultanları konuşulmaya devam ediyor. Sultanlar, turnuvanın Rüya Takımı'na seçildi.

RÜYA TAKIM'DA 5 TÜRK

CEV'in Avrupa Şampiyonası taraftarlar için 'Rüya Takım' anketi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda turnuvanın Rüya Takımı ortaya çıktı. Filenin Sultanları'nda 5 isim kadroda yer aldı.

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Pasör: Cansu Özbay
Smaçör: Magdalena Stysiak
Smaçör: Ebrar Karakurt
Orta Oyuncu: Zehra Güneş
Orta Oyuncu: Marina Lubian
Libero: Gizem Örge

PASÖR

Cansu: Yüzde 74
Maja: Yüzde 13
Wolosz: Yüzde 7
Orro: Yüzde 5

PASÖR ÇAPRAZI

Vargas: Yüzde 81
Boskovic: Yüzde 13
Antropova: Yüzde 3
Haak: Yüzde 2

SMAÇÖR

Stysiak: Yüzde 83
Cazaute: Yüzde 7
Mlejnkova: Yüzde 6
Ungureanu: Yüzde 3

SMAÇÖR

Ebrar: Yüzde 88
Sylla: Yüzde 9
Milenko: Yüzde 1
Stigrot: Yüzde 1

ORTA OYUNCU

Zehra: Yüzde 59
Eda: Yüzde 35
Korneluk Yüzde 4
Sylves Yüzde 1

ORTA OYUNCU

Lubian: Yüzde 48
Aleksic: Yüzde 35
Baijens: Yüzde 9
Janssens: Yüzde 8

LİBERO

Gizem: Yüzde 91
Fersino: Yüzde 4
Stenzel: Yüzde 2
Jegdic: Yüzde 2

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