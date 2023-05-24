Ruud van Nistelrooy PSV'den ayrıldı

Ruud van Nistelrooy yaptığı açıklamalarda takımla devam etmek için yeterli desteği göremediğini ve sebeple takımdan ayrılacağını açıkladı.



Oyuncularla ve teknik ekiple yaptığı konuşmanın ardından takımdan ayrılcağını söyleyen Nistelrooy'un yerine Fred Rutten geçici olarak teknik direktörlük görevini devralacak.



PİŞMANLIK DUYUYOR



PSV, Nistelrooy'un aldığı bu karardan dolayı pişmanlık duyuyor. Hollanda kupasını kazanan Nistelrooy'a minnet duyduklarını ve bu sezonu ikinci sırada bitirmek istediklerini söylediler.



