Ruth Chepngetich, İstanbul'da dünya rekoru kırdı

İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ruth Chepngetich, İstanbul'da dünya rekoru kırdı
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04 Nisan 2021 11:24
Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bugün 16. kez düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen yarı maraton, Tarihi Yarımada'da gerçekleştirildi. Organizasyonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutuldu.

Ruth Chepngetich'ten dünya rekoru

Elit atletlerin mücadele edeceği yarı maraton, saat 10.00'da start aldı.

İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.



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