Rusya'nın hocası Cherchesov'dan Türkiye yorumu!

UEFA Uluslar Ligi'ndevekarşılaşacak olanteknik direktörrakipleri hakkında konuştu.İsveç'in disiplinli bir takım olduğuna değinen Cherchesov, "İsveç hep aynı sistemle oynayan, disiplinli ve istikrarlı bir ekip. Farklı oyuncuları olabilir ancak bu, bir şeyi değiştirmez" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin İsveç'i geriden gelerek mağlup ettiği karşılaşmaya da gönderme yapan Stanislav Cherchesov, "İsveç güçlü bir takım. Türkiye karşısında iyi oynadılar ama galibiyeti kaçırdılar. Onlarla ve Türkiye ile zor maçlar yapacağız" dedi.Grupta oynadıkları ilk maçta Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Rusya, 11 Ekim'de İsveç'i ve 14 Ekim'de Türkiye'yi ağırlayacak.