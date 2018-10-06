  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Rusya'nın hocası Cherchesov'dan Türkiye yorumu!

Rusya Milli Takımı'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, Uluslar Ligi'nde oynayacakları İsveç ve Türkiye maçları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rusya'nın hocası Cherchesov'dan Türkiye yorumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2018 00:16
UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ve Türkiye karşılaşacak olan Rusya'da teknik direktör Stanislav Cherchesov rakipleri hakkında konuştu.

"DİSİPLİNLİ VE İSTİKRARLI..."

İsveç'in disiplinli bir takım olduğuna değinen Cherchesov, "İsveç hep aynı sistemle oynayan, disiplinli ve istikrarlı bir ekip. Farklı oyuncuları olabilir ancak bu, bir şeyi değiştirmez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KARŞISINDA..."

Türkiye'nin İsveç'i geriden gelerek mağlup ettiği karşılaşmaya da gönderme yapan Stanislav Cherchesov, "İsveç güçlü bir takım. Türkiye karşısında iyi oynadılar ama galibiyeti kaçırdılar. Onlarla ve Türkiye ile zor maçlar yapacağız" dedi.

Grupta oynadıkları ilk maçta Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Rusya, 11 Ekim'de İsveç'i ve 14 Ekim'de Türkiye'yi ağırlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için