Rusya'nın hocası Cherchesov'dan Türkiye yorumu!

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ve Türkiye karşılaşacak olan Rusya'da teknik direktör Stanislav Cherchesov rakipleri hakkında konuştu.
"DİSİPLİNLİ VE İSTİKRARLI..."
İsveç'in disiplinli bir takım olduğuna değinen Cherchesov, "İsveç hep aynı sistemle oynayan, disiplinli ve istikrarlı bir ekip. Farklı oyuncuları olabilir ancak bu, bir şeyi değiştirmez" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE KARŞISINDA..."
Türkiye'nin İsveç'i geriden gelerek mağlup ettiği karşılaşmaya da gönderme yapan Stanislav Cherchesov, "İsveç güçlü bir takım. Türkiye karşısında iyi oynadılar ama galibiyeti kaçırdılar. Onlarla ve Türkiye ile zor maçlar yapacağız" dedi.
Grupta oynadıkları ilk maçta Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Rusya, 11 Ekim'de İsveç'i ve 14 Ekim'de Türkiye'yi ağırlayacak.
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"DİSİPLİNLİ VE İSTİKRARLI..."
İsveç'in disiplinli bir takım olduğuna değinen Cherchesov, "İsveç hep aynı sistemle oynayan, disiplinli ve istikrarlı bir ekip. Farklı oyuncuları olabilir ancak bu, bir şeyi değiştirmez" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE KARŞISINDA..."
Türkiye'nin İsveç'i geriden gelerek mağlup ettiği karşılaşmaya da gönderme yapan Stanislav Cherchesov, "İsveç güçlü bir takım. Türkiye karşısında iyi oynadılar ama galibiyeti kaçırdılar. Onlarla ve Türkiye ile zor maçlar yapacağız" dedi.
Grupta oynadıkları ilk maçta Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Rusya, 11 Ekim'de İsveç'i ve 14 Ekim'de Türkiye'yi ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın