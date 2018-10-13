Rusya'dan Türkiye açıklaması: 'Lucescu ve Türkiye'yi biliyoruz'

Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın karşılaşacakları Türk Milli Takımı'nın nasıl oynadığını iyi bildiklerini söyledi.UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Türkiye ile karşılaşacak Rusya'nın teknik direktörü Cherchesov, Yug-Sport Kompleksi'nde takımın antrenmanı sonrasında defans oyuncusu Georgiy Dzhikiya ile basın toplantısı düzenledi.Cherchesov, Türkiye Milli Takımı'na ilişkin,ifadesini kullandı.Bu yıl Türkiye ile iki maç yaptıklarını hatırlatan Cherchesov, ay-yıldızlı ekibin İsveç maçını da izlediklerini belirterek,şeklinde konuştu.Lokomotiv Moskova'da forma giyen kaleci Marinato Guilherme'ye maçta görev vereceğini bildiren Cherchesov, diğer mevkilerde görev yapacak isimleri henüz tam olarak belirlemediğini ifade etti. Cherchesov, antrenörler ve sağlık personelinin tavsiyeleri doğrultusunda kadroda değişiklikler yapabileceklerini kaydetti.Cherchesov, Artem Dzyuba'nın Türkiye maçında oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruya,cevabını verdi.Defans oyuncusu Georgiy Dzhikiya ise Türk Milli Takımı'nın karşısına galibiyet için çıkacaklarını belirtti. Rus futbolcu,değerlendirmesinde bulundu.