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Rusya'dan Galatasaray'a forvet cevabı!

Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'nın forveti Eder'in menajeri Paulo Barbosa, oyuncusunun Galatasaray ile görüştüğü haberleri hakkında açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rusya'dan Galatasaray'a forvet cevabı!
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19 Ocak 2019 17:13
Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmaya çalışan Galatasaray'ın görüştüğü iddia edilen Eder için Rusya'dan açıklama geldi.

Lokomotiv Moskova'nın Portekizli forveti Eder'in menajerliğini yapan Paulo Barbosa, Rus basınına konuşurken transferi yalanladı.

''TÜRKİYE'DEN GELİYORSA YORUM YAPAMAM''

Türk basınında çıkan trasnfer söylentileri hakkında konuşan Barbosa, ''Galatasaray ile bir görüşme olmadı. O yüzden böyle bir yorum yapamam. Özellikle haber, Türkiye'den geliyorsa hiç yapamam. Orada çıkan haberler gerçeklikten çok uzakta oluyor.'' dedi.

31 yaşındaki Portekizli forvet Eder, bu sezon Lokomotiv Moskova ile Rusya Ligi'nde 15 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist yapabilmişti.

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