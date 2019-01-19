Rusya'dan Galatasaray'a forvet cevabı!

Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmaya çalışan'ın görüştüğü iddia edileniçin Rusya'dan açıklama geldi.Lokomotiv Moskova'nın Portekizli forveti Eder'in menajerliğini yapan, Rus basınına konuşurken transferi yalanladı.Türk basınında çıkan trasnfer söylentileri hakkında konuşan Barbosa, ''Galatasaray ile bir görüşme olmadı. O yüzden böyle bir yorum yapamam. Özellikle haber, Türkiye'den geliyorsa hiç yapamam. Orada çıkan haberler gerçeklikten çok uzakta oluyor.'' dedi.31 yaşındaki Portekizli forvet Eder, bu sezon Lokomotiv Moskova ile Rusya Ligi'nde 15 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist yapabilmişti.