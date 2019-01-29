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Rusya'dan Fernandes açıklaması; "Cevap bekliyoruz"

Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin, Portekizli yıldızı Manuel Fernandes'in kontratını uzatmak istediklerini ve kararın artık oyuncuda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Sporx.com
Rusya'dan Fernandes açıklaması; 'Cevap bekliyoruz'
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29 Ocak 2019 14:14
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Manuel Fernandes için Rusya'dan transfer cevabı geldi. Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin, Portekizli yıldızın kontratını uzatmak istediklerini ve kararın artık oyuncuda olduğunu söyledi.

"BİZ TEKLİFİMİZİ YAPTIK"

Yuri Semin verdiği özel röportajda, "Manuel Fernandes transferi konusunda artık bir karar vermeli. Bundan önce kimse onunla konuşmadıyda ya da teklif vermediyse şu anda yaptı. Sözleşmesini uzatmak için biz resmi teklifimizi yaptık. Ya kabul edecek ve daha fazla bizimle birlikte olacak ya da kabul etmeyip ayrılacak, hayat bu... Belki de sözleşme süresi bitince yazın ayrılır" ifadelerine yer verdi.

22 MAÇ, 3 GOL, 4 ASİST

Rus basını da Fernandes'in adının Galatasaray ve Başakşehir ile de geçtiğini ve oyuncunun ayrılık kararı alabileceğini duyurdu

2014'te Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv'in yolunu tutan Fernandes'i 5 yıldır burada forma giyiyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 22 resmi maça çıkarken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

RUS BASINI GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ BÖYLE DUYURMUŞTU



FATİH TERİM'İN FERNANDES YORUMU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynanan maçın ardından Fernandes hakkında sorulan soruya ''Manuel Fernandes çok yetenekli, iyi ve beğendiğim bir oyuncu. Şu an herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir.'' sözlerini kullanmıştı.

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