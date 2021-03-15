Rusya'da VAR krizi; 'Kasıtlı hatalar yapılıyor'

Türkiye'de VAR kararlarıyla ilgili sürekli tepkiler gelirken, Rusya'da da benzer açıklamalar gündeme geldi.Khimki'nin Rostov'u 1-0 yendiği maçta hakem Sergey Lapochkin, ofsaytta olduğu gerekçesiyle Rostovlu Ali Sowe'un golünü iptal etti. Bu golün iptalinden sonra oldukça çarpıcı açıklamalar geldi.Rostov Teknik Direktörü Valery Karpin, "" dedi.Rostov Başkanı Artashes Arutyunyants: "" diye konuştu.Rostov Kulübü'ne destek veren Ural Başkanı Grigori Ivanov "" açıklamasını yaptı.Öte yandan Rusya Hakem Komitesi Başkanı Ashot Khachaturyants "" sözleriyle maçın hakemlerinin yanlış yaptığını açıkladı.