UEFA Uluslar Lig B'de A Milli Takımımızın yer aldığı 3. Grupta Rusya, evinde Macaristan ile karşı karşıya geldi.



Moskova'daki VTB Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.



Bu sonuçla Rusya puanını 8 yaptı ve grupta liderliğini sürdürdü, Macaristan ise 7 puana yükselerek 2. sırada yer aldı.



Grubun 5. haftasında Rusya, A Milli Takımımız ile İstanbul'da karşılaşacakken, Macaristan ise evinde Sırbistan'ı konuk edecek.



