Rusya'da SOĞUK maç!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın yer aldığı grupta Rusya - Macaristan maçı 0-0 sona erdi.

Haber; Sporx.com
Rusya'da SOĞUK maç!
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14 Ekim 2020 23:34
UEFA Uluslar Lig B'de A Milli Takımımızın yer aldığı 3. Grupta Rusya, evinde Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Moskova'daki VTB Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Rusya puanını 8 yaptı ve grupta liderliğini sürdürdü, Macaristan ise 7 puana yükselerek 2. sırada yer aldı.

Grubun 5. haftasında Rusya, A Milli Takımımız ile İstanbul'da karşılaşacakken, Macaristan ise evinde Sırbistan'ı konuk edecek.



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